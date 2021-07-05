الفاتيكان: البابا بصحة جيدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن مدير دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي ماتيو بروني، أن “البابا فرنسيس في صحة جيدة ويقظ”، عقب خضوعه مساء أمس الأحد إلى عملية جراحية مخطط لها منذ فترة في مستشفى جيميلي بالعاصمة الايطالية روما، لضيق في القولون بسبب تكون رتوج.

وقال بروني في بيان، إن “التدخل الجراحي شمل استئصال النصف الأيسر من القولون، وقد استمرت العملية الجراحية ثلاث ساعات تقريبا”، حسبما أفاد موقع أخبار الفاتيكان.

أما فيما يتعلق ببقاء البابا فرنسيس في المستشفى -تابع البيان- فمن المفترض أن يكون لسبعة أيام إن لم تكن هناك تعقيدات.

وكان بروني قد أكد في وقت سابق أن “الحبر الأعظم تفاعل بشكل جيد مع التدخل الجراحي الذي تم بعد تخدير عام”.