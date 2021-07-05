بوتين يتفق ورئيس الوزراء الإسرائيلي على الاجتماع قريبا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس-تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أول مرة هاتفيا اليوم الإثنين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتم خلال الاتصال الاتفاق على اللقاء قريبا.

وقال مكتبه في بيان “شكر رئيس الوزراء بينيت الرئيس بوتين على تهنئته بتشكيل حكومة في إسرائيل وأعرب عن تقديره للعلاقة التاريخية بين الشعبين الروسي واليهودي”.

وأضاف: “ناقش القادة العديد من القضايا الأمنية والدبلوماسية، وشكر رئيس الوزراء الرئيس الروسي على الدور الذي تلعبه بلاده في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي وعلى مساعدته في قضية الأسرى والمفقودين”.

وتابع: “كما ناقش الجانبان دور الجالية الروسية في إسرائيل والأهمية الكبيرة التي يوليها رئيس الوزراء لها كجسر بين البلدين”.