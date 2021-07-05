منظمة إنسانية: سفينتنا أنقذت 572 مهاجراً من موت محتمل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – قالت منظمة إنسانية إنه “بعد أكثر من 5 ساعات من العمل، تم إجلاء 369 شخصًا بأمان من على متن قارب جازف بأن ينقلب عدة مرات”.

وأعلنت منظمة (Sos Medirerranee) غير الحكومية الفرنسية الألمانية، على وسائل التواصل الاجتماعي، أن سفينتها (أوشن فايكينغ) “أنقذت المهاجرين في عملية معقدة تمت قبالة سواحل ليبيا واستمرت أكثر من خمس ساعات”، مبينة أن “القارب الخشبي الذي كان المهاجرون على متنه كان معرضاً لخطر الانهيار أثناء عملية الإنقاذ”.

وكتبت المنظمة على مدونة (تويتر) موضحة، أن “على متن (أوشن فايكنغ)، يوجد الآن 572 مهاجرا تم إنقاذهم في عمليات عديدة في منطقة وسط البحر المتوسط”.