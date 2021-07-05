المفوضية تنتقد عدم تجاوب دول الاتحاد الاوروبي بشأن تقاسم المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- عبرت المفوضية الأوروبية عن قناعتها بعدم إمكانية استمرار حالة عدم التضامن وعدم اليقين في مسألة تقاسم المهاجرين الذين يتم انقاذهم في البحر الأبيض المتوسط.

وتعيد بروكسل إثارة الموضوع في كل مرة يتم فيها إنقاذ مهاجرين من قبل سفن تابعة لمنظمات غير حكومية، ما يحتم عليها البدء باتصالات وعمليات تنسيق لإيجاد موانئ آمنة لهم.

في هذا الإطار، كرر المتحدث باسم الجهاز التنفيذي الأوروبي ادلبرت يانيس، دعوة الدول الأعضاء إلى التقدم باتجاه الاتفاق على كافة بنود الميثاق الجديد للهجرة واللجوء والذي يتضمن آلية ملزمة قانونياً ولكن “مرنة” للتعامل مع مسألة تقاسم اعباء استضافة المهاجرين بعد انقاذهم.

وأضاف قائلاً في تصريحات له اليوم : “نحن لا نمتلك صلاحيات اتخاذ قرار بتحديد مكان انزال المهاجرين، ولكن علينا مسؤولية سياسية نتحملها، فنحن ننسق ونقترح سياسيات وتوصيات لإيجاد حلول لمثل هذه الأمور“.

ودعا المتحدث الدول إلى تحمل مسؤولياتها وإلى الإسراع في توضيح الاليات اللازمة للتعاون مع الدول الشريكة والمجاورة لتامين تقاسم عادل وانساني للمهاجرين.

ورداً على سؤال حول إعلان مالطا (أيلول 2019) بشأن التقاسم الطوعي للمهاجرين، رفض يانيس القول بأن جائحة كورونا قد قضت عليه، وقال “منذ بداية الوباء، بات الانزال والتقاسم أكثر صعوبة، ولكننا في المفوضية نستمر في عملنا وندعم مالياً الدول التي تستقبل مهاجرين على أراضيها”.

وأعاد المتحدث التأكيد على استحالة الاستمرار في هذه النهج، مشيراً إلى الحاجة الملحة إلى آليات واضحة للتقاسم كما هو منصوص عليه في الميثاق الجديد للهجرة واللجوء و الخاضع للتفاوض حالياً.

وكانت سفينة أوشن فيكينغ قد أنقذت مهاجرين بمياه البحر المتوسط قبل أيام منهم أطفال ونساء، ما أعاد فتح النقاش وإثارة إشكالية تقاسم الأعباء بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.