منظمة فاتيكانية: “هجوم جهادي ضد مسيحيي منطقة تيلابيري” في النيجر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ تلقت جمعية عون الكنيسة المتألمة البابوية (ACS) أنباء عن “هجوم جهادي في بلدتي فانتيو ودولبل، التابعتين لمنطقة تيلابيري جنوب غرب النيجر”.

وقالت الجمعية إن “الناجين من الهجوم فروا إلى إقليم دوري في بوركينا فاسو، وهم مجموعة من النساء مع أطفال صغار وحديثي الولادة”، وحسب افادات الشهود، فقد “هاجم الإرهابيون تجمعات سكانية مرتين وقتلوا الرجال فيها”.

وذكرت عون الكنيسة المتألمة أن “في فانتيو، دنس الجهاديون الأدوات المستخدمة من قبل الكاهن في القداس برميها على الأرض، وقد حلّ المصير نفسه بتمثال لمريم العذراء”، بينما “قاموا بحرق الكتب الليتورجية والآلات الموسيقية”، وفي “نهاية الهجوم، أضرموا النار في الكنيسة”، بأكملها.

وأشارت (ACS) إلى أن “هذه هي الرعية الثالثة في هذه المنطقة من النيجر، التي يتم هجرها من قبل سكانها جرّاء الهجمات الإرهابية وغارات الجماعات المتطرفة عليها”، مبينة أن “الناجين من الهجمات، بالإضافة إلى عبورهم الحدود باتجاه أبرشية بوركينا فاسو في دوري، فروا إلى نيامي أو نحو أراضي أبرشية تيرا”.

وذكّرت الجمعية البابوية بأن “الجماعات الإسلامية الإرهابية كثفت نشاطها في بوركينا فاسو والنيجر بشكل تدريجي منذ عام 2015″، وأنه “وفقًا لتقريرنا حول الحرية الدينية في العالم، تمثل المنطقة إحدى أخطر بؤر الجهاد المسلح في إفريقيا”. واختتمت بالقول إن “عدد النازحين داخلياً في بوركينا فاسو ارتفع إلى حوالي مليون شخص”.