مراسلون بلا حدود تضيف أوربان على لائحة “أعداء الحرية والصحافة”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أضافت منظمة (مراسلون بلا حدود) اسم رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، على لائحة من تسميهم “أعداء الحرية والصحافة في العالم”.

جاء ذلك في التقرير السنوي الذي نشرته المنظمة اليوم، والذي يقدم استعراضاً عاماً عن حالة الصحافة والاعلام والعاملين في هذا الحقل في العالم، كما أنه يضع لائحة بأسماء القادة الذي يقومون بممارسات تنال من حرية الإعلاميين.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتم فيها ذكر مسؤول أوروبي، من بين 37 شخصاً منهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو، المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في ايران علي خامنئي، والرئيس السوري بشار الأسد والرواندي بول غاغاميه.

وترى منظمة مراسلون بلا حدود أن أوربان لم يتوقف منذ عام 2010 عن تقييد حرية الصحافة في بلاده والتضييق على وسائل الاعلام المستقلة.

هذا و لا يزال فيكتور أوربان يثير الجدل في الأروقة الرسمية والأهلية في الاتحاد الأوروبي، خاصة بسبب القانون الشهير المتعلق بمنع “الدعاية” للمثلية الجنسية.

وتوعدت المفوضية الأوروبية باتخاذ إجراءات لردع أوربان عن الاستمرار في انتهاكه للقيم الأوروبية الأساسية، معلنة أنها “لن تدخر جهداً في العمل للحفاظ على قيمنا”، حسب تصريحات متفرقة للمسؤولين الأوروبيين.

ومن بين القادة الجدد المدرجين على اللائحة مراسلين بلا حدود ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام.