إيطاليا: 31 وفاة بكورونا و 480 إصابة جديدة ووزير الصحة يحذر من المتحورات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أظهرت بيانات ايطالية رسمية صدرت مساء الاثنين تسجيل 31 وفاة بسبب كوفيد-19 خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية و480 إصابة جديدة، فيما حذر وزير الصحة روبرتو سبيرانتسا من أن “الوباء لم ينته بعد”، حيث “تظهر لنا الأرقام في أجزاء أخرى من العالم وعلى الرغم من تطعيم أعداد كبيرة، أن العدوى بالفيروس ممكنة بسبب متحورات مثل متحور دلتا”، على حد تعبيره.

الاصابات المعلنة أمس الاحد كانت 389 حالة والوفيات 12 وفاة.

ووفق بيانات وزارة الصحة الايطالية المعلنة اليوم، يصل إجمالي الضحايا، منذ تفشي الوباء في شهر شباط/فبراير من العام الماضي، إلى 127 ألفا و680، والعدد التراكمي للذين اصيبوا بالفيروس إلى 4 ملايين و263 ألفا و797، من بينهم أربعة ملايين و92 ألفا و586 تعافوا من الجائحة.

الحالات النشطة المؤكدة تبلغ اليوم 43 ألفا و531 حالة (بإنخفاض قدره 1133 مقارنة ببيانات الامس)، من بينها 191 حالة لمرضى يتعالجون في وحدات العناية المركزة، و42 ألفا و3 آخرين بدون أعراض أو بأعراض خفيفة بالحجر المنزلي.

نسبة الحالات الإيجابية من إجمالي الفحوصات للكشف عن الفيروس بلغت 0.6%، بعد إجراء أكثر من 74 ألف فحص جزيئي ومستضدي خلال الـ24 ساعة الماضية.