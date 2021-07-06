وزير الاقتصاد الايطالي يتوقع نموا بنسبة 5% هذا العام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- توقع وزير الاقتصاد الايطالي، دانييلي فرانكو نموا بنسبة 5% في هذا العام، بعد انكماش الناتج المحلي الاجمالي في عام 2020 الى 8.9% بسبب التداعيات الناجمة عن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال الوزير، مخاطبا الجمعية العامة لاتحاد المصارف الايطالية اليوم الثلاثاء إن “التقديرات الداخلية تشير إلى نمو يقترب من 2% في الربع الثاني” مقارنة بالاول و”اليوم يبدو أنه يمكن تحقيق تعاف للناتج المحلي الإجمالي يساوي أو يزيد عن 5%”، ملفتا إلى أنه “من شأن الاستهلاك أن يعطي دفعة مهمة للنمو بدءًا من الربع الثالث”.

ورأى فرانكو، الذي أكد المضي قدما في سياسة الموازنة التوسعية الى عام 2022، أن “التحدي الرئيسي للسياسة الاقتصادية للبلاد هو التغلب على الركود الطويل الذي سبق أزمة الوباء من خلال اللحاق بالبلدان الأوروبية الأخرى”، مشيرا إلى أن الانتعاش الحالي يتسم “بعدم تجانس” كبير بين القطاعات الإنتاجية.