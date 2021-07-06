الفاتيكان: البابا تناول الافطار وقرأ بعض الصحف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن مدير دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي ماتيو بروني، أن البابا فرنسيس “استراح جيدًا أثناء الليل وتناول الإفطار هذا الصباح، وقرأ بعض الصحف ونهض ليتمشى”، في يومه الثاني بمستشفى جيميلي بالعاصمة الايطالية روما بعد خضوعه مساء الأحد لعملية إستئصال جراحية للنصف الأيسر من القولون بسبب تكون رتوج.

وأكد بروني في بيان الثلاثاء أن “مسار النقاهة بعد الجراحة منتظم”، كما أن “الفحوصات الروتينية جيدة”.

وكان مدير دار الصحافة قد أكد في وقت سابق أن البابا “تفاعل بشكل جيد مع التدخل الجراحي الذي تم بعد تخدير عام”، متوقعا بقائه في المستشفى لسبعة أيام إن لم تكن هناك تعقيدات.