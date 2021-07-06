نواب أوروبيون ينتقدون رئيس وزراء سلوفينيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – وصف نواب أوروبيون بـ”المقلقة جداً” تصريحات رئيس وزراء سلوفينيا يانيس جانسا، الذي تولت بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي منذ بداية الشهر الجاري وحتى نهاية العام.

جاء هذا الموقف بعد الاستماع اليوم لمداخلة جانسا في البرلمان الأوروبي، والتي عرض خلالها “أولويات” رئاسة بلاده خلال الفترة المقبلة.

وعبر النواب عن انزعاجهم بسبب تأييد جانسا العلني للقانون الهنغاري المتعلق بمنع “الترويج” للمثلية الجنسية لدى الأطفال والمراهقين، وكذلك بسبب مواقفه وحربه على الاعلام والصحافة المحلية والدولية وهجومه على السلك القضائي في بلاده.

في هذا الإطار، تساءل نواب مجموعة الخضر في البرلمان الأوروبي عن كيفية التعامل مع هذه الرئاسة “المعادية للقيم الأساسية” للاتحاد، داعين سلوفينيا لأن تكون شريكاً فاعلاً للبرلمان خلال الأشهر الستة القادمة”،

من جهتها، عبرت الرئيسة المشاركة لمجموعة الخضر سكا كيلر (ألمانيا)، عن قلقها من تواجد أشخاص مثل جانسا ونظيريه الهنغاري والبولندي في مراكز قيادية في أوروبا، ورأت أن “مبادئ أوروبية أساسية مثل سيادة القانون وفصل السلطات تعاني من أزمة حقيقية في أوروبا بوجود هؤلاء”، حسب كلامها.

وانتقدت كيلر سلبية المفوضية الأوروبية وعدم قدرتها على التحرك لمعاقبة هؤلاء الذين “يعيثون فساداً بقيم الاتحاد لعلمهم أن بروكسل عاجزة عن التحرك لمواجهتهم”.

ولفتت النظر إلى أن انتهاكات بعض الدول الأوروبية للقيم الاتحاد تعود لسنوات خلت وسط “صمت مريب” من قبل المفوضية.

من جهتها، دافعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عن نفسها بالتأكيد بانها ستُطلق بالفعل الإجراءات المناسبة للدفاع عن القيم الأوروبية، وقالت خلال الجلسة نفسها: “نتصرف ضمن أطر المعاهدات النافذة ولذلك نحتاج للوقت”.