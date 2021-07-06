فون دير لاين: الرئيس التركي يعرف موقفنا جيداً من قضية قبرص

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ستراسبورغ – أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، على موقف الاتحاد “الثابت والرافض” لحل مقترح من قبل تركيا يقضي بإقامة دولتين في جزيرة قبرص المقسمة منذ سبعينيات القرن الماضي.

وكانت فون دير لاين، تدلي بتصريحات صحفية اليوم بعد مشاركتها في جلسة علنية للبرلمان الأوروبي، الذي يعقد جلساته هذا الأسبوع في ستراسبورغ.

وأوضحت رئيسة الجهاز التنفيذي الأوروبي أنها تحدثت مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منذ زمن وأعادت أمامه التأكيد على المواقف الأوروبية.

هذا وتراقب بروكسل وعواصم الاتحاد بحذر الزيارة المرتقبة لأردوغان لجزيرة قبرص في 20 تموز/يوليو الجاري، حيث “أوضحنا للسيد أردوغان موقفنا من الزيارة وما هي حدودها”، على حد قول المسؤولة الأوروبية.

ويتمسك الأوروبيون بقوة بحل تفاوضي لجزيرة قبرص تحت راية الأمم المتحدة.

في هذا الإطار، يخشى مراقبون أن تؤدي الزيارة المرتقبة لأردوغان للجزيرة، فيما لو تمت بالفعل، إلى تأجيج التوتر من جديد بين بروكسل وأنقرة، في الوقت الذي تريد فيه الأولى التوجه نحو علاقات ثنائية هادئة وإيجابية مع الاخيرة.