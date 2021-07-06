وزير الدفاع الإيطالي: قلق من ناحية أفغانستان وحاجة لالتزام المجتمع الدولي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو ـ أبدى وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني مشاعر القلق من ناحية أفغانستان، مشيراً إلى الحاجة لالتزام المجتمع الدولي بهذا البلد.

وخلال زيارة مؤسساتية لعاصمة مقاطعة صقلية، باليرمو (جنوب) الثلاثاء، عاد الوزير غويريني للحديث عن انسحاب قوات بلاده من أفغانستان، بالقول: “من الواضح أننا ننظر بعناية، بل وبقلق أيضاً إلى الوضع على الساحة في أفغانستان، لأن انسحاب قواتنا قد أدى بالتأكيد إلى زيادة العنف، ولهذا السبب يجب أن يكون التزام المجتمع الدولي فيه عاليا جداً”.

وأشار الوزير إلى أن “عشرين عاما من الوجود في أفغانستان يعد شهادة لأهم مهمة شاركت فيها إيطاليا بعد الحرب العالمية الثانية”، كما أنها “الأهم والأطول أيضاً بالنسبة لحلف ناتو”، لذلك “كانت بالتأكيد مهمة للغاية إذ شهدت التزامنا بها لمدة 20 عامًا إلى جانب قوات الحلفاء لمحاربة الإرهاب وتعزيز المؤسسات الأفغانية”.

وأوضح غويريني أنه “كان هناك قرار تم اتخاذه في إطار الحلف بعد القرارات التي أبلغتها الإدارة الأمريكية أولاً عن طريق (الرئيس السابق دونالد) ترامب ومن ثم أكدته إدارة بايدن”، مما “أدى إلى إنهاء هذا الالتزام من وجهة النظر العسكرية”.

وخلص وزير الدفاع الى القول، إن “من الواضح أن التزام المجتمع الدولي يجب أن يستمر في أفغانستان بأشكال أخرى”، كـ”التعاون الاقتصادي والإنمائي، والعلاقات الدبلوماسية والسياسية لدعم المؤسسات”.

وكان الوزير غويريني قد أعلن اكتمال عملية انسحاب قوات بلاده من افغانستان بعد أن غادرها آخر عنصر من الكتيبة العسكرية يوم الثلاثاء الماضي.