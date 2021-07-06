ميلوني: على سفينة أوشن فايكينغ إنزال المهاجرين في مرسيليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- دعت زعيمة حزب (إخوة إيطاليا) اليميني المعارض، جورجا ميلوني سفينة إنقاذ مهاجرين تابعة لمنظمة فرنسية غير حكومية للابحار إلى ميناء مرسيليا لإنزال مهاجرين انقذتهم مؤخرا بمياه البحر الابيض المتوسط.

وكتبت ميلوني الثلاثاء في منشورعلى صفحتها الرسمية بمنصة (فيسبوك) للتواصل الاجتماعي “يجب أن تذهب سفينة المنظمة غير الحكومية الفرنسية، وعلى متنها ما يقرب من 600 مهاجر غير شرعي، إلى مرسيليا”.

وأضافت في إشارة إلى سفينة (أوشن فايكينغ)، التابعة لمنظمة (إس أو إس المتوسط) والتي طلبت من السلطات في روما ميناءً للهبوط، “إيطاليا ليست مخيماً للاجئين في أوروبا وليست مستعمرة فرنسية أو ألمانية”. وقالت متساءلة “أهذا هو الثمن الذي يجب أن تدفعه حكومة ماريو دراغي للحصول على الثناء من أوروبا؟”، بـ”المعاملة مثل الخدم؟”.

وكانت المنظمة غير الحكومية قد أعلنت في وقت سابق أنها تمكنت من إنقاذ 572 شخصا في ست عمليات بمياه المتوسط خلال الايام القليلة الماضية.