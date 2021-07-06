الاتحاد الأوروبي يلوح بمزيد من الإجراءات ضد بيلاروسيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد الاتحاد الأوروبي استعداده فرض مزيد من العقوبات على المتورطين في قمع المدنيين والنشطاء في بيلاروسيا، مشدداً على تصميمه الاستمرار في العمل من أجل ضمان مساءلة هؤلاء وتحميلهم تبعات ممارساتهم.

جاء هذا الموقف في بيان صدر اليوم عن المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، تعليقاً على اصدار السلطات البيلاروسية حكماً بالسجن 14 عاماً على المعارض فيكتار باباريكا، على خلفية ترشحه للانتخابات الرئاسية التي جرت في آب/أغسطس 2020.

وأشار بيتر ستانو في بيانه بأن بروكسل ستستمر، بالتزامن مع التفكير بإجراءات تضمن عدم افلات المتورطين عن القمع من العقاب، في الدعوة إلى حوار سياسي شامل بين السلطات وكافة ممثلي المعارضة الديمقراطية والمجتمع المدني للتوافق على انتخابات جديدة تكون حرة ونزيهة.

وتعتقد المؤسسات الأوروبية أن 125 من أصل 530 معتقلاً سياسياً في السجون البيلاروسية قد تمت محاكمتهم مؤخراً بدوافع سياسية بدون أن يتمتعوا بإجراءات تقاضي عادلة.

ونبه ستانو إلى وجود مئات الشهادات الموثقة التي تفيد بوقوع حالات تعذيب في مراكز الاعتقال طالت كافة شرائح المجتمع من أجل اسكات كافة الأصوات المعارضة.

وطالب الاتحاد الأوروبي، كما جاء في البيان، بإطلاق سراح باباريكا وكافة المعتقلين السياسيين من صحفيين ونشطاء فوراً وبدون شروط، ” يجب أن يضع النظام في بيلاروسيا حداً للقمع والظلم وأن يعمد لمحاسبة المتورطين في مثل هذه الأعمال”، وفق كلام المتحدث.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان فرض منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي سلسلة عقوبات على وقيود على مسؤولين وهيئات من بيلاروسيا رداً على عمليات القمع العنيف للمتظاهرين السلميين هناك.

في سياق متصل، أكد مصدر أوروبي مطلع أن رئيس الاتحاد شارل ميشيل، التقى اليوم في العاصمة الليتوانية زعيمة المعارضة البيلاروسية و”طمأنها” إلى ثبات موقف بروكسل حيال قضية بلادها.

وكان الاتحاد الأوروبي تعهد بتقديم 3 مليار يورو لدعم الديمقراطية في بيلاروسيا.