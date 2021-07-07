دي مايو: منطقة الساحل ذات أولوية بالنسبة للأمن الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو أن منطقة “الساحل الأفريقي اتخذت أهمية ذات أولوية بالنسبة لأمن أوروبا في السنوات الأخيرة”.

هذا ما صرّح به الوزير دي مايو، في إشارة إلى مشاركة إيطاليا بالبعثات العسكرية الدولية، أمام لجنتي الخارجية والدفاع المشتركتين في مجلسي النواب والشيوخ، مطالباً “المجتمع الدولي بتركيز جهوده في هذه المنطقة”.

وقال وزير الخارجية، إن “إيطاليا قد ساهمت بشكل كبير في تحقيق الاستقرار لسنوات”، وذلك “من خلال الحضور الدبلوماسي المتزايد”، مشيرًا إلى أن “وضع منطقة الساحل وأفريقيا في قلب جدول الأعمال المشترك”.