وزير خارجية إيطاليا: سأكون قريباً في إسرائيل وفلسطين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلن وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو أنه سيذهب “إلى إسرائيل وفلسطين قريبا”.

وفي إشارة إلى مشاركة إيطاليا بالبعثات العسكرية الدولية، خلال إحاطة برلمانية أمام لجنتي الخارجية والدفاع المشتركتين في مجلسي النواب والشيوخ، أضاف الوزير دي مايو، أن “إيطاليا تتبع نهجًا شاملاً بشكل أصيل تجاه منطقة المتوسط ​​الموسعة”، وتقترح “أجندة إيجابية تجمع بين منع الأزمات والصراعات، احتوائها وحلها وبين المبادرات التي تعزز التعاون الإقليمي”.

وقال وزير الخارجية، إن “هناك في الأساس فكرة الإدارة المشتركة للموارد المتوسطية المشتركة”، مؤكداً أن “الصالح العام ذا الامتياز هو الأمن”.

“تظل الأولوية في سياستنا الخارجية هي البحث عن حل للقضية الإسرائيلية الفلسطينية”، وهو “حل يجب أن يكون بالنسبة لإيطاليا، مستدامًا، واقعيًا، عادلاً ويتم التفاوض عليه بشكل مباشر بين الطرفين “، مشددًا على أن “القضية يجب إعادتها إلى إطار عملية سياسية، لتهيئة الظروف لعودة الأطراف المعنية إلى طاولة المفاوضات وتشجيعها على الالتزام بها بطريقة جادة وبناءة”.

وأوضح دي مايو أن “هذا هو معنى المبادرة التي أطلقتها إيطاليا مع إسبانيا”، ولهذا “سأذهب قريبًا مع نظيرتي الإسبانية غونزاليس لايا لزيارتي إلى إسرائيل وفلسطين”.