إيطاليا: سنستمر بدعم شعب أفغانستان ومؤسساتها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلنت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها، لويجي دي مايو أنها ستواصل “دعم المؤسسات والشعب الأفغاني”.

وأكد الوزير دي مايو في إحاطة برلمانية حول مشاركة إيطاليا بالبعثات العسكرية الدولية، أمام لجنتي الخارجية والدفاع المشتركتين في مجلسي النواب والشيوخ، أن الدعم الإيطالي سيكون “في إطار حلف شمال الأطلسي وبطرق جديدة”، مبيناً أنه “في هذا السياق، ستكون إعادة إطلاق عملية السلام بين الأفغان ضرورية”.

وأضاف وزير الخارجية، أنه على الصعيد العملي، وبعد انسحاب وحدات بعثة الدعم الحازم، “أكدنا التزامنا المالي المتجانس لصالح قوات الأمن والدفاع الأفغانية”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى القول، إن “إيطاليا تعتزم البقاء إلى جانب أفغانستان لتعزيز الإنجازات على الصعيد المدني والحفاظ على النتائج التي تم تحقيقها في السنوات الأخيرة”.