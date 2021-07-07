دي مايو يدعو لتعزيز التعاون الدولي ضد الإرهاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعا وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال محاربة الإرهاب.

وأضاف الوزير دي مايو في إحاطة برلمانية حول مشاركة إيطاليا بالبعثات العسكرية الدولية، أمام لجنتي الخارجية والدفاع المشتركتين في مجلسي النواب والشيوخ، أن “إيطاليا تروج لمقاربة لردع الإرهاب ومكافحته على أساس التعاون الدولي، تعزيز الحوار وتبني مبادرات مشتركة في المحافل الدولية الرئيسية بدءا من الأمم المتحدة”.

واستذكر وزير الخارجية، “الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم (داعش)” الذي انعقد في روما الأسبوع الماضي.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى القول، إنه “كان هناك إجماعاً واسعاً على اقتراحنا بتكريس اهتمام أكبر لأفريقيا”، متحدثًا عن “مجموعة عمل مكرسة لهذه القارة، مع إيلاء اهتمام خاص للتهديد الإرهابي في منطقة الساحل”.