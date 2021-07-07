وزير الدفاع الإيطالي: قلق من المرتزقة الأجانب والميليشيات بليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني، إنه فيما يتعلق بالسياسة الدفاعية في ليبيا، فإن وجود “مرتزقة ومسلحين أجانب أمر يثير القلق”.

وفي إحاطة برلمانية بشأن مشاركة إيطاليا في المهمات العسكرية الدولية، أمام لجنتي الخارجية والدفاع المشتركتين في مجلسي النواب والشيوخ، الأربعاء، أعرب الوزير غويريني عن رأيه بأنه “بعد بلوغ الهدف المنشود من الانتخابات، سيكون من الضروري المضي قدما في إصلاح قطاع الأمن”، في هذا البلد.

وكان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، قد أكد في وقف إطلاق النار سابق الأربعاء، أن “الاستقرار الدائم في ليبيا لا يزال هو الأولوية”، بالنسبة لإيطاليا.