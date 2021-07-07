بلجيكا: ضوء أخضر لإعطاء لقاح كوفيد للأطفال بين 12-15 عاماً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – سمحت السلطات الصحية البلجيكية بإعطاء لقاح فايزر المضاد لكوفيد 19 للأطفال ما بين 12-15 عاماً، على أساس طوعي وبشرط الحصول على موافقة الأهل.

جاء ذلك بعد اجتماع لوزراء الصحة في الحكومات المحلية والفيدرالية صباح اليوم، حيث تمت الإشارة إلى أن لقاح فايزر بيونتيك هو الوحيد المسموح تقديمه للأطفال في هذه المرحلة.

واستند مسؤولو الصحة في بلجيكا على آراء علمية مقدمة من قبل الوكالة الأوروبية للأدوية ومجلس الصحة العامة في البلاد.

هذا وأعطت السلطات المحلية التعليمات اللازمة للعاملين في المجالين التربوي والصحي للشروع بحملات “توعية” لدى الأهالي والأطفال، وتنظيم المواعيد للبدء بتقديم اللقاحات.

وكانت السلطات قد سمحت منذ 23 حزيران/يونيو الماضي بتقديم اللقاحات للأطفال ما بين 12-15 عاماً فقط في حال كانوا مصابين بأمراض أخرى تضعف مناعتهم.

يذكر أن العديد من الأطباء وخبراء الصحة في بلجيكا كانوا اعربوا سابقاً عن قناعتهم بأن إعطاء اللقاح للأطفال لن يقدم الكثير للطفل نفسه، وسيؤدي فقط إلى رفع نسبة عدد من تلقوه بين المواطنين.

