متحدث أوروبي: تقرير الوكالة الذرية بشأن النشاط الإيراني مقلق للغاية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – وصف الاتحاد الأوروبي بـ”المقلق للغاية” تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يؤكد أن ايران قد اتخذت خطوات لإنتاج اليورانيوم المخصب، وهو ما يتعارض مع التزاماتها بموجب خطة العمل المشتركة (الاتفاق النووي).

جاء هذا في تصريحات للمتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل، أُرسلت لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء اليوم.

وأشار بيتر ستانو إلى أن القرار الإيراني بإنتاج اليورانيوم المخصب يمكن أن ينطوي على تداعيات خطيرة على الجهود الدولية الرامية لضمان عدم الانتشار النووي.

ومضى قائلاً: “نحث ايران على الامتناع عن مزيد من التصعيد والتوقف عن اتخاذ إجراءات قد تقوض جهودنا الدبلوماسية الأوسع لضمان تنفيذ الاتفاق”.

وأوضح المتحدث أن ممثل السياسة الخارجية الأوروبية، بوصفه منسق الاتفاق، يجري اتصالات مع جميع الدول المنخرطة في خطة العمل المشتركة، وبشكل منفصل مع الولايات المتحدة الأمريكية لضمان استئناف محادثات فيينا في أقرب وقت ممكن.

وكان الاتحاد الأوروبي بدأ منذ مطلع نيسان/ابريل الماضي بتنسيق مفاوضات جديدة بين ايران والأطراف المتبقية في الاتفاق (روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا وألمانيا) وبشكل منفصل مع الولايات المتحدة الأمريكية بهدف إعادة إحياء الصفقة الموقعة عام 2015.

هذا ولم تتوقف ايران عن انتهاك بنود الاتفاق منذ أن انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية منها أحادياً عام 2018، في إجراءات راتها طهران رداً “مشروعا” على إعادة فرض العقوبات عليها.