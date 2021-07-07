غويريني: سلطات ليبيا أدانت حادثة إطلاق النار “غير المقبولة” على قارب المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصف وزير الدفاع الايطالي، لورينزو غويريني بـ”السلوكيات غير المقبولة”، في إشارة إلى حادثة إطلاق عناصر من خفر السواحل الليبي النار على قارب مهاجرين في نهاية الشهر الماضي وثقها شريط فيديو بثته منظمة (سي ووتش) الألمانية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وردا على سؤال بهذا الشأن، خلال جلسة استماع الاربعاء أمام لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية حول مشاركة إيطاليا في البعثات العسكرية الدولية، قال غويريني “أوافق على أنها سلوكيات غير مقبولة على الإطلاق”.

ونوه غويريني بحقيقة أن “السلطات الليبية نفسها أدانت سلوك القبطان وأمرت بإجراء تحقيق، وهو موقف أعتقد أنه غير مسبوق”.

وكانت رئاسة جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ الليبية، قد أصدرت بيانا تعقيبا على “ما نشر في وسائل الإعلام الدولية المختلفة” عن الحادثة، أعربت فيه عن “إدانة أي تصرفات أو أفعال تخالف المعايير والقوانين المحلية والدولية”، معلنة أنها ستتخذ “كافة الإجراءات القانونية لمن يثبت مخالفته للتشريعات والقوانين النافذة”.