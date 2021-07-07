الرئيس الإسرائيلي الجديد يؤدي اليمين القانونية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- أدى اسحاق هرتسوغ اليمين الدستورية ليكون الرئيس الحادي عشر لدولة إسرائيل خلفا للرئيس السابق رؤوبين ريفلين.

وتم اطلاق الأبواق وسط دعوة تقليدية لـ “يعيش الرئيس”

وجرى أداء اليمين في الكنيست الإسرائيلي الذي انتخب هرتسوغ رئيسا في شهر حزيران/يونيو الماضي.

وبدأت المراسم باستعراض حرس الشرف بمشاركة رئيس الكنيست ميكي ليفي حيث جرى عزف النشيد الوطني الإسرائيلي وسط مراسم احتفالية.

وقال ليفي: “إنكم تدخلون المنصب في فترة صعبة، ينقسم فيها المجتمع الإسرائيلي أكثر من أي وقت مضى، هذا تهديد وجودي لدولة إسرائيل، وخطر أكبر من برنامج إيران النووي. آمل أن تتمكن من قيادة حوار جديد ومختلف في المجتمع الإسرائيلي “.

أما الرئيس المنتهية ولايته رؤوفين ريفلين، فقد دعا “الأمة إلى الارتقاء فوق خلافاتها من أجل المصالح الكبرى للبلاد”.

وأضاف وهو يبكي “سأعود لكوني أبًا وجدًا”.

كما دعا الرئيس هرتسوغ الى الوحدة بين مكونات الشعب الإسرائيلي.