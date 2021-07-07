غويريني: بدفع من إيطاليا عملية إيريني تستأنف تدريب خفر السواحل الليبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن وزير الدفاع الايطالي، لورينزو غويريني، خلال جلسة أمام لجنة الشؤون الخارجية لبرلمان بلاده، أن إستئناف عملية (إيريني) الاوروبية لأنشطة تدريب خفر السواحل الليبي تمّ بفضل جهود الحكومة الايطالية.

وقال غويريني إن “النشاط التدريبي لخفر السواحل الليبي أصبح مرة أخرى، بدفع من إيطاليا، وظيفة لـ إيريني” من بين مهام العملية الأخرى.

وتحدث الوزير عن “تواصل” بين عمليتي (إيريني) و(صوفيا) فيما يتعلق بـ”احترام حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، ومعاملة الأشخاص الذين يتم انقاذهم في البحر”.

وقد أطلق الاتحاد الأوروبي عملية إيريني في 31 آذار/مارس 2020، وتمّ تمديدها حتى 31 آذار/مارس 2023، بهدف دعم مراقبة حظر تدفق الأسلحة إلى ليبيا.

في حين كان الهدف الأساسي لعملية صوفيا، التي سبقتها، يكمن في تعطيل شبكات تهريب البشر والاتجار بهم عملاً بالقرار الاممي 2240 المؤرخ 9 تشرين الأول/أكتوبر 2015، فإن المهمة الأساسية لإيريني هي مراقبة وتفتيش السفن التي يشتبه بإنتهاكها لحظر إمدادت الأسلحة إلى ليبيا، وفق قرار مجلس الامن رقم 2292.