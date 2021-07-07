إيطاليا: 1010 إصابة جديدة بكوفيد و14 حالة وفاة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أظهرت بيانات وزارة الصحة اليومية الخاصة بوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تسجيل أكثر من ألف إصابة جديدة بالفيروس (1010 حالة على وجه التحديد) و 14 وفاة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية.

الاصابات المعلنة أمس الثلاثاء كانت 907 إصابة والوفيات 24 حالة وفاة.

ومنذ بداية حالة الطوارئ في الاشهر الاولى من العام المنصرم، أصيب 4 ملايين و265 ألفا و714 بالوباء، منهم 127 ألفا و718 حصد أرواحهم الفيروس.

وإرتفع عدد المتعافين إلى 4 ملايين و96 ألفا و156 بعد شفاء 1735 شخصاً خلال الـ 24 ساعة الاخيرة.

الحالات الايجابية النشطة المؤكدة لفيروس سارس-كوف2 تراجعت بمقدار 739 حالة، لينخفض إجمالي المصابين اليوم إلى 41 ألفا و840 شخص، منهم 1234 يتلقون العلاج بالاقسام العامة للمستشفيات و 180 بوحدات العناية الفائقة.