رئيس الوزراء الاسرائيلي “يراجع” سياسة بلاده بشأن الملف الإيراني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- أطلق رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت مراجعة لسياسة بلاده تجاه إيران، على أن يتم الانتهاء منها قبل أول لقاء له مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، والذي من المرجح أن يتم في أواخر تموز/يوليو، حسبما أفاد موقع إعلامي أمريكي.

وقال مسؤول إسرائيلي لموقع (اكسيوس) الأمريكي إن بينيت بصدد تغيير السياسة الخارجية الإسرائيلية على عدة جبهات، مع التركيز بشكل خاص على ملف إيران.

وأضاف “في حين أن بينيت وسلفه بنيامين نتنياهو كلاهما من الصقور تجاه إيران، فإن بينيت يفكر في أخذ السياسة الإسرائيلية في اتجاه جديد”.

وأشار مسؤول إسرائيلي الى انه “يدور الجدل الأساسي حول ما إذا كانت إسرائيل حقًا أفضل حالًا في السيناريو الحالي، بدون اتفاق ومع تسريع طهران لبرنامجها النووي، مقارنة بعودة الولايات المتحدة وإيران إلى الامتثال لاتفاق 2015 “.

وقال: “هناك العديد من الأسئلة في المناقشات، هل الوضع الحالي أفضل أم أسوأ من عودة الولايات المتحدة إلى الصفقة، وما إذا وكيف يمكن لإسرائيل التأثير على إدارة بايدن، وماذا يعني الوضع الحالي لتطوير خيار عسكري إسرائيلي”.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن بينيت عقد بالفعل عدة اجتماعات بشأن إيران، قبل إجراء مراجعة سياسية واسعة النطاق تشمل القضية النووية وكذلك السياسة الإسرائيلية تجاه سلوك إيران الإقليمي.

وأضافوا إن “أولوية بينيت الفورية هي التعجيل بأحدث المعلومات الاستخباراتية والتطورات، بما في ذلك الجوانب التقنية للبرنامج النووي الإيراني، من أجل أن يكون على اطلاع تام عند مناقشة إيران مع قادة العالم الآخرين، وخاصة بايدن”.

وعقد بينيت يوم الأحد أول اجتماع سياسي بشأن الاتفاق النووي الإيراني مع وزير الخارجية يائير لابيد ووزير الدفاع بيني غانتس ورؤساء أجهزة الأمن والاستخبارات.

وستُعقد عدة اجتماعات إضافية من أجل استكمال المراجعة قبل الاجتماع مع بايدن.

وقال مسؤول إسرائيلي “يريد بينيت تجنب الصدام العام مع إدارة بايدن، وهو يعتقد أن الخلافات بين نتنياهو وبايدن بشأن إيران أظهرت ضعفًا استراتيجيًا إسرائيليًا في المنطقة ولم يخدم أي غرض معقول”.

وبحسب الموقع، فإنه سيتوجه وزير الخارجية لابيد إلى بروكسل الأسبوع المقبل، حيث سيجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وستكون رسالته أن إسرائيل تريد تقوية العلاقات مع التكتل الموحد بعد سنوات من التوتر مع نتنياهو.