مسؤول ايطالي: هناك طلب قوي على العمالة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تحدث مدير مؤسسة الضمان الاجتماعي الوطنية الايطالية، باسكوالي تريديكو عن “وجود طلب قوي للغاية على العمالة”، متوقعا ألا تزيد عمليات التسريح عن 30 ألف وحدة، بعد انتهاء فترة الإغلاق الخاصة بوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال المسؤول الحكومي الايطالي في تصريحات إذاعية الاربعاء: “التقديرات الاولية توقعت أن يتم تسريح ما بين 300 ألف إلى 400 ألف عامل” بسبب التداعيات الاقتصادية والمالية الناجمة عن الوباء. وأضاف “الآن يمكننا إعادة النظر في هذه الارقام. فهناك توجه نحو تحسن قوي للغاية، لا يشير إلى نقص في الطلب على العمالة. بل على العكس، فإن الطلب آخذ في الزيادة”.

وتوقع تريديكو أن تتمكن مؤسسة الضمان الاجتماعي من استعادة العجز المسجل في عام 2020 في نهاية العام الحالي.