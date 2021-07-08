مسؤول صحي إيطالي: احتفالات فوز منتخبنا في الساحات قد يخلق بؤر عدوى

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى مسؤول صحي إيطالي أن الاحتفالات التي تحدث في الساحات بفوز منتخبنا لكرة القدم، ربما يهدد بنشوء بؤر لعدوى فيروس كورونا.

وقال وكيل وزارة الصحة، بييرباولو سيليري في تصريحات إذاعية الخميس، إن “في ساحة مليئة بالناس، لم يحظ كل شخص منهم بلقاح أو تحليل كشف عن العدوى، يمكن أن يتفشى المرض”، وأن “هذا ما سيحدث لأن متحول دلتا أشد عدوى ولأن عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم في إيطاليا ما يزال غير كافٍ”.

وتابع المسؤول، أنه “على أية حال، يجب أن نكون حذرين لأننا نجازف بأن يتكرر لدينا ما حدث في مايوركا، يجب أن نتجنب الحشود ونحمل الكمامة الوقائية في جيوبنا دائمًا لاستخدامها في حالة تجمع ما”.

وأوضح سيليري، أنه “إذا كان هناك في الساحة شخص واحد مصاب بمتحوّل دلتا ومن حوله 20٪ تقريباً من أشخاص تم تلقيحهم، فهناك فرصة جيدة لحدوث حالات عدوى عديدة”، والتي “يمكن أن تتحول بعد ذلك إلى بؤر عندما يتحرك هؤلاء الأشخاص، والذين ربما ينقلون الفيروس إلى أماكن العطل حيث يلتقون أشخاصاً غير محصنين”.

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى أنه “من هناك، يقوم الفيروس ببعض الرحلات المتعددة ويمكن بالتالي أن تتضاعف آلاف الحالات التي نراها كل يوم ثلاث مرات “. ولفت إلى أن “في المملكة المتحدة هناك نسبة عالية جدًا من السكان تلقوا جرعتي اللقاح”، بينما “لم نصل نحن إلى تلقيح نصف عدد مواطنينا، ومع الأخذ بالاعتبار أن لدينا ملايين المسنين تم تطعيمهم، فقد يكون هناك مزيداً من الأشخاص الذين يدخلون إلى المستشفى”.

وخلص سيليري الى القول “إذن، خذوا اللقاح لتكون محميين أنتم والآخرين، ليس فقط من كوفيد 19، بل ضد كل شيء، لأنه لن تكون هناك أماكن في مستشفيات عندما سيحتاج المرء لعلاج نفسه من مرض أو حادث ما”.