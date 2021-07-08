نداء منظمات إنسانية: “لا لاتفاقات تدوس حقوق الإنسان”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أطلقت منظمات إنسانية نداءً، قائلة فيه: “لا للاتفاقات التي تدوس على حقوق الإنسان”، في إشارة إلى اتفاقيات الهجرة.

وقالت منظمات (أكشن إيد)، العفو الدولية وأطباء بلا حدود، التي شاركت أمس بجلسة استماع أمام لجنتي الخارجية والدفاع المشتركة في مجلسي النواب والشيوخ، إنه “يتعين على إيطاليا التخلي عن سياسات الردع والاحتواء ضد الهجرة، والتركيز بدلاً من ذلك على حماية ورعاية الرجال والنساء والأطفال مع احترام حقوق الإنسان الخاصة بهم”.

وحذرت المنظمات الإنسانية من أن “قضايا حرجة خطيرة، وجدت في مرسوم البعثات الذي وضعته الحكومة، والذي يؤكد دعم خفر السواحل الليبي والإدارة العامة لأمن السواحل للعام الخامس على التوالي”.

وأشارت إلى أن “البرلمان إذا وافق على التجديد، فلن تستمر إيطاليا فقط في تمويل ودعم أنشطة الاعتراض في البحر وإعادة اللاجئين والمهاجرين إلى الموانئ الليبية وحسب، بل ستزيد الأموال المخصصة لهذه الأنشطة بمبلغ إضافي قدره 500 ألف يورو مقارنة بعام 2020”.

وذكرت المنظمات أن “تمويل مهمتي (إيريني) و’بحر آمن’، يتزايد هو الآخر أيضًا، واللتين تنطويان على إجراءات لدعم القوات الليبية، بزيادة تقترب من 15 ـ 17 مليون يورو على التوالي مقارنة بعام 2020″، كما “تم تمديد فترة بقاء سفينة عسكرية إيطالية في ميناء طرابلس، دعماً للقوات البحرية الليبية”.