امريكا تنتقد هدم اسرائيل منزلا لعائلة فلسطينية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – انتقدت السفارة الامريكية في إسرائيل هدم الجيش الإسرائيلي منزلا لعائلة فلسطينية في الضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم السفارة الأمريكية في بيان ارسله لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء، الخميس: “نتابع أنباء عن هدم المنزل”. وأضاف “نعتقد أنه من الأهمية بمكان أن تمتنع جميع الأطراف عن اتخاذ خطوات أحادية الجانب تؤدي إلى تفاقم التوترات وتقويض الجهود المبذولة لدفع حل الدولتين المتفاوض عليه، وهذا يشمل بالتأكيد الهدم العقابي لمنازل الفلسطينيين”.

وتابع “كما ذكرنا عدة مرات، لا ينبغي هدم منزل عائلة بأكملها بسبب تصرفات فرد واحد”.

وكان الجيش الاسرائيلي قال في بيان “قامت قوات الجيش بهدم منزل منتصر شلبي في قرية ترمسعيا في رام الله”، وأن “المدعو منتصر شلبي كان قد نفذ عملية اطلاق نار في ٢/٥/٢٠٢١ على مفترق زعترة تفوح في الضفة الغربية، حيث قتل مواطن إسرائيلي وأصيب اثنين آخريين”، وتابع “لقد تم تطبيق قرار الهدم بعد ان تم رفض الالتماس الذي قدمته العائلة”.

وشلبي هو مواطن فلسطيني يحمل الجنسية الامريكية وقد اعتقلته اسرائيل في شهر أيار/مايو الماضي.