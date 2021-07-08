مفوض أوروبي يدعو لتجديد التفويض الأممي بتسليم المساعدات عبر المعابر شمال سورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – دعا المفوض الأوروبي المكلف شؤون المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات يانيس ليناريتش إلى العمل من اجل تجديد تفويض الأمم المتحدة القاضي بإدخال مساعدات إنسانية إلى ملايين الأشخاص في شمال سورية عبر معبر باب الهوي وهو الوحيد الذي لا يزال يعمل بعد ان تم اغلاق ثلاثة غيره خلال السنوات الماضية.

ويتواجد ليناريش اليوم في المنطقة الحدودية الفاصلة بين تركيا سورية، وتتزامن زيارته إلى هناك مع التصويت المتوقع خلال الأيام القادمة داخل مجلس الأمن على تجديد التفويض الممنوح للأمم المتحدة بتقديم المساعدات لملايين السوريين عبر هذا المعبر.

وجدد المسؤول الأوروبية خشيته من وقوع كارثة إنسانية عميقة تطال ملايين السوريين في حال لم يتم تجديد هذا التفويض، ” هذه مسألة حياة أو موت بالنسبة للأشخاص الأكثر احتياجاً”، حسب كلامه.

وناشد ليناريتش، باسم الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي الموافقة على تمديد تفويض تسليم المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى,

هذا ومن المقرر أن يلتقي ليناريتش ممثلي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الاغاثي في المنطقة الحدودية، وكذلك مع ممثلي الحكومة التركية والسلطات المحلية في مقاطعة هاتاي التركية.

ويشكل مصير معبر باب الهوى حالياً موضوع شد وجذب بين مختلف الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، ففي حين يرغب الغرب بتمديد التفويض الممنوح للأمم المتحدة، ترى روسيا، الحليف الرئيسي لدمشق، أن أي مساعدات إنسانية يجب ان تمر حصراً عبر الحكومة السورية.

وكانت المفوضية الأوروبية فقد خصصت مبلغ 130 مليون يورو عام 2021 لتقديم مساعدات إنسانية لملايين السوريين من النازحين في الداخل وفي دول الجوار.

هذا ويقول الأوروبيون أنهم خصصوا منذ بداية الأزمة السورية عام 2011 مبالغ تصل إلى 24.9 مليار يورو لمساعدة السوريين في الداخل والخارج، ما يجعل الاتحاد الأوروبي من أكبر المانحين الدوليين.

بالمقابل يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات قاسية على دمشق منذ 2011 ساهمت، خاصة خلال السنوات الأخيرة، في التدهور الخطير للأوضاع الاقتصادية والمعيشية داخل البلاد.