سياسي إيطالي: إن كان أردوغان دكتاتوراً فيجب التحلي بالجرأة لقول ذلك

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال سياسي إيطالي: “بصفتنا إيطاليا، نحن من بين أهم سبع دول في العالم، وإذا كان (الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان ديكتاتوراً فعلينا أن نتحلى بالشجاعة لقول ذلك”.

ولدى افتتاحه الجمعية الوطنية لحزبه “نحن مع إيطاليا”، والملتئمة في روما الخميس، ذكّر زعيم الحزب ماوريتسيو لوبي بكلمات رئيس الوزراء ماريو دراغي، عندما وصف الرئيس التركي بـ”الدكتاتور”.

وأوضح لوبي، أن هذا الموقف “ليس كما قال (رئيس الوزراء السابق جوزيبي) كونتي عن الولايات المتحدة والصين إنهما وجهان لعملة واحدة، أو كيف (مؤسس حركة خمس نجوم بيبّي) غريللو، كان جاهزاً للذهاب إلى السفير الصيني للاستجداء منه”.

وكان أردوغان قد استنكر “بذاءة” تصريحات دراغي التي وصفه فيها بـ”الدكتاتور”، على خلفية حادث بروتوكولي تعرضت له رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين في أنقرة خلال زيارتها الأخيرة.