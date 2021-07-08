إيني توقع إتفاقية مع مصر بشأن مشروعات إنتاج الهيدروجين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت مجموعة إيني الايطالية للطاقة أنها وقعت مذكرة تفاهم مع الشركة القابضة لكهرباء مصر (Eehc) والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (Egas) لتقييم الجدوى الفنية والتجارية لمشروعات إنتاج الهيدروجين في البلاد.

على وجه الخصوص، سيدرس الطرفان مشاريع مشتركة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، من خلال استخدام الكهرباء المولدة من مصادر متجددة ، والهيدروجين الأزرق عبر تخزين ثاني أكسيد الكربون في حقول الغاز الطبيعي المستنفد.

الدراسة- كما أفادت مذكرة صدرت عن عملاق الطاقة الايطالي- ستقيّم أيضًا الاستهلاك المحتمل للهيدروجين في السوق المحلية وفرص التصدير. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تقييم خطط التطوير والأعمال الممكنة لتنفيذ المشاريع المختارة.

وحسب تصريحات صدرت عن وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، فإن “سرعة توقيع هذا البروتوكول للتعاون بين قطاعى البترول والكهرباء مع شركة إينى الإيطالية يأتي تفعيلا لتوجيهات القيادة السياسية بالتعجيل بإتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة لمشروعات انتاج الهيدروجين كوقود نظيف بالتعاون مع شركات عالمية كبرى استثماراً لمقومات مصر في هذا المجال الواعد”.

وقال إن “الدعم الرئاسي والحكومى في هذا المجال الواعد والتعاون المثمر مع وزارة الكهرباء أدى لتحقيق نتائج متميزة وخطوات سريعة على ارض الواقع في هذا المشروع خلال الفترة الأخيرة منها توقيع هذا الاتفاق”