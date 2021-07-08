إيطاليا: اعتقال شخصين بتهمة الإرهاب إثر تفجير في مركز للعمل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلنت مصادر أمنية إيطالية اعتقال شخصين بتهمة الإرهاب إثر تفجير في مركز للعمل في بلدة أفيللينو (مقاطعة كامبانيا ـ جنوب).

أن وحدة العمليات الخاصة (ROS) التابعة لقوات الدرك (كارابينييري) وعناصر القيادة الإقليمية للدرك في أفيللينو نفذت تدبيري حجز احترازي في السجن، أصدرتهما محكمة نابولي بناء على طلب المدعي العام المحلي لمكافحة المافيا والإرهاب، في إطار تحقيقات بدأت في أيار/مايو 2020 إثر انفجار قنبلة في مركز توظيف بالمدينة المذكورة”.

وأفادت قوات كارابينييري، أن “المعتقلَين مشتبهان بقيامهما بتصنيع يدوي لقنبلة ذات قوة تفجير كبيرة، وضعها مكان عام، وتفجيرها، لأغراض إرهابية وإخلال النظام الديمقراطي”، مما “أدى إلى إتلاف باب مركز التوظيف في أفيللينو”. واختتمت بالقول إن “التحقيق يديره المدعي العام في نابولي”، دون اعطاء أية معلومات عن المتهمين.