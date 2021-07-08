بلجيكا تسجل 1990 إصابة جديدة بكوفيد والمتحور دلتا هو المهيمن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – اعلن المركز الوطني لإدارة الأزمات في بلجيكا عن تسجيل حالتي وفاة و1990 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأشار المركز في تقريره اليومي، إلى أن المتحور دلتا يبقى المهيمن على هذه الإصابات الجديدة التي تواصل ارتفاعها بشكل مطرد.

لكن المركز لاحظ استمرار انخفاض اعداد المصابين بالوباء ممن يعالجون في المشافي.

في سياق متصل، خلصت دراسة محلية إلى نتيجة مفادها أن دور السينما والمسارح وصالات الموسيقى وباقي الأنشطة الثقافية لا تُشكل بالضرورة بؤراً للعدوى فيما لو تم اتخاذ الإجراءات الصحية المناسبة.

جاءت هذه النتيجة بعد الفحوصات التي أجريت على المشاركين في ست فعاليات ثقافية تجريبية نُظمت في مختلف أنحاء البلاد.