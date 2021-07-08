اتفاق على تعاون تجاري ومائي بين الأردن وإسرائيل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- اتفق وزيرا الخارجية الأردني والإسرائيلي على التعاون التجاري والمائي في أول لقاء بينهما عقد اليوم الخميس في الأردن.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان: “عقد اليوم في الأردن لقاء بين نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ووزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد”.

وأضافت: “اتفق الجانبان على زيادة إمكانات تصدير الأردن إلى الضفة الغربية إلى حوالي 700 مليون دولار من حوالي 160 مليون دولار في السنة “.

وتابعت: “فيما يتعلق بموضوع المياه، اتفق الوزيران على أن تبيع إسرائيل للأردن 50 مليون متر مكعب إضافية من المياه هذا العام، على أن تستكمل الفرق المحترفة التفاصيل النهائية في الأيام المقبلة”.

وأشارت إلى أنه “بالإضافة إلى ذلك، اتفق الوزيران على تعزيز التعاون في مجموعة متنوعة من المجالات الأخرى”.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي لابيد عقب الاجتماع: “المملكة الأردنية هي جار وشريك مهم لدولة إسرائيل، وستواصل وزارة الخارجية إجراء المباحثات من أجل الحفاظ على العلاقات وتعزيزها، وسنوسع التعاون الاقتصادي لصالح البلدين”.

وأضاف: “أشكر نائب رئيس الوزراء الأردني ووزير الخارجية على دفع هذه القضايا قدما”.