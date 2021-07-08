الفاتيكان: البابا أصيب بحمى خفيفة ويواصل مسيرة التعافي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن الفاتيكان أن البابا فرنسيس “يواصل مسيرة التعافي” بمستشفى جيميلي بالعاصمة الايطالية روما، بعد خضوعه مساء الأحد الماضي لعملية إستئصال جراحية للنصف الأيسر من القولون بسبب تكوّن رتوج.

وقال مدير دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي ماتيو بروني في بيان صحفي “مساء أمس، أصيب الأب الأقدس بحمى طفيفة. وخضع صباح اليوم لاختبارات ميكروبيولوجية روتينية وفحص مقطعي للصدر والبطن، وكانت النتيجة سلبية”.

وخلص مدير دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي ماتيو بروني إلى القول: “يواصل الأب الأقدس العلاج المخصص له والتغذية عن طريق الفم”، وفي هذه المرحلة “يوجه نظره إلى جميع الذين يتألّمون، معبراً عن قربه من المرضى، ولاسيما من الذين هم في أمس الحاجة إلى الرعاية”.