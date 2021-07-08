دي مايو: ندعم إنضمام دول غرب البلقان للاتحاد الاوروبي واندماجها بحلف ناتو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- جدد وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو الخميس دعم سلطات بلاده لإنضمام دول غرب البلقان إلى الاتحاد الاوروبي.

وقال رئيس الدبلوماسية الايطالية مخاطبا ندوة، نظمها معهد الشؤون الدولية في روما ، “إن الارتباط بالقيم والمبادئ الأوروبية الأطلسية هو أساس عملنا الهادف إلى ضمان وحدة الرؤى وتناغم التحركات في المناطق الجغرافية التي تعتبر استراتيجية ذات أولوية لمصالحنا”.

وأردف “استرشادًا بهذه الرؤية، تدعم إيطاليا إنضمام (دول منطقة) غرب البلقان إلى الاتحاد الاوروبي واندماجها بصورة أكبر في حلف شمال الاطلسي (ناتو)”.