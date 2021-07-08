إيطاليا: 1394 إصابة جديدة بـ كوفيد و13 حالة وفاة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أظهرت بيانات وزارة الصحة اليومية الخاصة بوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تسجيل 1394إصابة جديدة بالفيروس و13 وفاة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية.

الاصابات ارتفعت قليلا عن تلك المعلنة أمس الأربعاء، حيث كانت 1010 إصابة. أما الوفيات فكانت 14 وفاة.

ومنذ بداية حالة الطوارئ في الاشهر الاولى من العام المنصرم، أصيب 4 ملايين و267 ألفا و105 بالوباء، منهم 127 ألفا و731 حصد أرواحهم الفيروس.

وإرتفع عدد المتعافين إلى 4 ملايين و97 ألفا و905 بعد شفاء 1749 شخصاً خلال الـ 24 ساعة الاخيرة.

الحالات الايجابية النشطة المؤكدة لفيروس سارس-كوف2 تراجعت بمقدار 371 حالة، لينخفض إجمالي المصابين اليوم إلى 41 ألفا و469 شخص، منهم 1197 يتلقون العلاج بالاقسام العامة للمستشفيات (بالامس كانوا 1234)، و 180 مريض بوحدات العناية الفائقة وهو نفس عدد المرضى المعلن أمس.