موقع إسرائيلي: لقاء سري بين بينيت وملك الأردن

القدس- قال مسؤول إسرائيلي سابق إن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت زار الأردن سرا الأسبوع الماضي والتقى الملك الأردني عبد الله الثاني في في العاصمة الأردنية عمان

وقال موقع (واللا) الإخباري الإسرائيلي: “هذا هو الاجتماع الأول بين ملك الأردن ورئيس وزراء إسرائيل منذ أكثر من خمس سنوات“.

وأضاف: “أشار المسؤول الرفيع السابق أيضا إلى أن الاجتماع كان في جو إيجابي للغاية، وقال إنه في بداية الاجتماع، أبلغ بينيت الملك باستعداده للموافقة على صفقة بيع إمدادات مياه أخرى من إسرائيل إلى الأردن“.

وتابع: “أضاف المسؤول الإسرائيلي السابق إن رئيس الوزراء والملك اتفقا على فتح صفحة جديدة في العلاقات والعودة إلى الحوار الطبيعي بين الطرفين، بعد العلاقات المتوترة للغاية في السنوات الأخيرة التي وصلت إلى خلاف طويل بين الملك ورئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو“.

ورفض مكتب رئيس الوزراء التعليق.

وكانت الأردن وإسرائيل اعلنتا عن لقاء عقد اليوم في عمّان بين وزيري الخارجية الأردني أيمن الصفدي والإسرائيلي يائير لابيد.

وزار الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأردن الأسبوع الماضي والتقى العاهل الأردني، قبيل توجهه الى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن.

