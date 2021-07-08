دي مايو: هناك حاجة لحوار صريح وبناء مع موسكو وبكين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو أنه على الرغم من “الاختلافات الواضحة في القيم والمواقف التي تفصلنا عن روسيا والصين، إلا أننا مدعوون لتطوير حوار صريح وعملي وبناء” مع موسكو وبكين.

واشار رئيس الدبلوماسية الايطالية، مخاطبا ندوة نظمها معهد الشؤون الدولية في روما الخميس، إلى أن “الحاجة إلى التفاعل مع جميع اللاعبين العالميين الرئيسيين”، يعتبر “عنصرا مؤهلا” إضافيا للمساهمة في “إدارة التحولات الجارية في النظام الدولي”.

وقال: “نحن مدعوون لتطوير حوار صريح وعملي وبناء معهم، بهدف إشراكهم في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالتنسيق مع شركائنا الأوروبيين والأطلسيين ومجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى. أنا أفكر بشكل خاص في تغير المناخ، والنمو الاقتصادي المستدام، والتحول في مجال الطاقة، وحل الأزمات الإقليمية”.