مدير إيني: إيطاليا والاتحاد الاوروبي قدوة في مكافحة تغير المناخ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- اشار الرئيس التنفيذي لمجموعة إيني الايطالية للطاقة، كلاوديو دسكالزي إلى أن “أوروبا وإيطاليا تقودان بالقدوة” في مجال خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، “ولكن إذا كنا الوحيدين فلن نصل إلى الأهداف التي حددناها لأنفسنا” على المستوى العالمي.

وقال ديسكالزي، في ندوة لمعهد الشؤون الدولية في روما، “أوروبا تنتج 8% فقط من الانبعاثات العالمية”، مشيرا إلى أن “التحول إلى طاقة نظيفة هي قصة تختص بالأثرياء لأن الدول الغنية هي التي تنتج معظم الانبعاثات”.

ولفت مدير عملاق الطاقة الايطالي الى أن “الاتحاد الاوروبي لديه برنامج للاتجار بالانبعاثات، ETS”، أو مايعرف بـ(بورصة الكربون)، و”عندما تطبق الولايات المتحدة أو الهند أو الصين نظام ETS، ويتم تطبيق تجارة سندات الكربون بشكل حقيقي، سنكون قادرين على التحدث عن البيئة”.

وأشار ديسكالزي إلى أن “انبعاثات ثاني أكسيد الكربون زادت (في الواقع) من 32 إلى 33 مليار طن”، وقال: “هناك فرق كبير بين القول والفعل”.

بورصة الكربون هي سوق يتم فيها شراء وبيع سندات الكربون كي تتمكن الدول والشركات من الوفاء بالتزامات تخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.