الاتحاد الأوروبي: أسف لإعلان اثيوبيا عن الملء الثاني لسد النهضة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر الاتحاد الأوروبي عن اسفه لإعلان أثيوبيا نيتها البدء بالملء الثاني لسد النهضة بدون التوصل إلى اتفاق مسبق مع الشركاء حول هذه المسألة.

جاء هذا الموقف في بيان صدر ليل أمس عن المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل، تمت فيه دعوة الأطراف المعنية أي أثيوبيا، مصر والسودان إلى الامتناع عن أي إجراء احادي الجانب قد يقوض إمكانية التوصل لحل تفاوضي.

ويرى الأوروبيون أن وضع خارطة طريق واضحة ومتوافق عليها تحدد هدف المفاوضات القادمة وجدولها الزمني بات أمراً عاجلاً وملحاً.

وشدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة تكثيف المفاوضات الجارية تحت راية الاتحاد الأفريقي، معرباً عن استعداده التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة لدعمها.

في هذا السياق، اعتبر الاتحاد أن توفر الإرادة السياسية لدى الأطراف المعنية والدعم اللازم من المجتمع الدولي يساهمان في تحويل هذا الصراع إلى فرصة تعاون إقليمية مثمرة.

يذكر أن 250 مليون شخص من سكان حوض النيل الأزرق سيستفيدون من الفرص التي سيقدمها أي اتفاق قادم بين الدول المعنية، إذ أنه سيساهم في جذب استثمارات خارجية في مجالات الطاقة، الأمن الغذائي والأمن المائي.