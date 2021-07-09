إيطاليا: بيانات تفيد بإرتفاع الاصابات ودعوة لاحترام القواعد في ضوء نهائي ويمبلي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أفادت البيانات الاسبوعية لوزارة الصحة والمعهد الوطني العالي للصحة في إيطاليا بإرتفاع رقم التكاثر الفعال (آر تي) لفيروس كورونا من 0.63 إلى 0.66، كما ارتفع معدل الإصابة من 9 إلى 11 حالة لكل مائة ألف نسمة، بسبب انتشار المتحور دلتا.

ويأتي ذلك في وقت دعا فيه وزير الصحة، روبرتو سبيرانتسا الايطاليين إلى الحذر واحترام القواعد في ضوء نهائي كأس الامم الاوروبية بين إنجلترا وايطاليا الاحد المقبل في ملعب ويمبلي، حيث سيتجمع المشجعون أمام الشاشات الكبيرة المنصوبة في الساحات العامة لتشجيع المنتخب الوطني.

وفي سياق متصل، أعلنت شركتا فايزر وبيونتك أنهما ستطلبان من وكالة الدواء الاوروبية الحصول على تصريح لتلقي الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس وباء كوفيد-19. وتأتي هذه الخطوة بعد بيانات أولية “مشجعة” من تجربة سريرية، أظهرت أن حقنة ثالثة تزيد من مستوى الأجسام المضادة من 5 إلى 10 مرات ضد السلالة الأم ومتغير بيتا مقارنة بالجرعتين.