بلجيكا: جدل بشأن مصير مقيمين غير نظاميين مضربين عن الطعام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – ازدادت حدة الجدل والتجاذب بين المسؤولين السياسيين والجمعيات غير الحكومية في بلجيكا بعد تدهور الحالة الصحية لعدد من المقيميين غير القانونيين المضربين عن الطعام احتجاجاً على عدم منح السلطات لهم لتراخيص إقامة رسمية رغم وجودهم في البلاد منذ سنوات.

ويتعلق الأمر بمصير 430 شخصاً من النساء والرجال المقيمين بشكل غير قانوني في البلاد والذين اعتصموا في احدى كنائس العاصمة بروكسل و بدأوا إضراباً عن الطعام منذ 23 أيار/مايو الماضي لمطالبة السلطات الفيدرالية بمنحهم بطاقات إقامة تؤهلهم للعمل والاستفادة من النظامين الصحي والاجتماعي في البلاد.

وقد نُقل بعض هؤلاء إلى المستشفى يوم أمس ما يعزز المخاوف على حياتهم، خاصة في ظل إصرار الحكومة الفيدرالية على موقفها الرافض لمنح تراخيص إقامة بشكل جماعي لكل المقيمين غير الشرعيين على أراضي البلاد.

في هذا الإطار، أعاد رئيس الوزراء البلجيكي الكسندر دو كروو، مطالبة المضربين عن الطعام بوقف اضرابهم ليستطيعوا إعادة تقديم طلباتهم للسلطات المختصة للنظر فيها بشكل فردي، مشدداً على أن حكومته لن تتخذ أي قرار تحت الضغط.

من جهته، أقر وزير الهجرة واللجوء سامي مهدي، بوجود ثغرات في نظام الهجرة واللجوء المعمول به في بلجيكا، مشيراً في الوقت نفسه، إلى أن هذا الأمر لن يدفعه لتغيير النهج الحكومي الرافض لتسوية جماعية لأوضاع المقيميين غير النظاميين.

وكان المقرر الخاص للأمم المتحدة المكلف حقوق الانسان ومحاربة الفقر أوليفيه دو شيتر، قد زار المضربين عن الطعام يوم أمس، وقال في تصريحات صحفية: “الأوضاع مقلقة وهناك ما يدعو للتحرك، فبلجيكا لن تستطيع الحديث عن حقوق الانسان أمام العالم، وهي تنتهكها في الداخل”.

أما المنظمات غير الحكومية، فتطالب بالعمل على انقاذ هؤلاء من براثن الفقر والتهميش والعمل على منحهم تراخيص إقامة قانونية ليتمكنوا من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، خاصة وأن بعضهم موجود في البلاد منذ أكثر من 10 سنوات.

ويقدر عدد المقيميين غير النظاميين في بلجيكا ما بين 100 ألف إلى 150 ألف شخص بينهم أطفال، يعيشون في ظروف بالغة السوء ويعانون من التهميش والاستغلال خاصة في سوق العمل.