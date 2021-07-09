وزير المالية الايطالي: الضرائب الدولية قضية مستقبلية حاسمة، مع عدم نسيان تغير المناخ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

البندقية- وصف وزير المالية والاقتصاد الايطالي، دانييلي فرانكو مسألة فرض الضرائب العالمية بأنها “هي قضية حاسمة بالنسبة للمستقبل”، الأمر الذي يتطلب “اهتمامًا قويًا”.

وشدد الوزير، مفتتحا اجتماعا وزاريا لمجموعة العشرين الجمعة في مدينة البندقية، على أنه يجب “ألا ننسى تغير المناخ الذي يحتل صدارة جدول أعمال الرئاسة الايطالية” لمجموعة العشرين التي تركز على “البشر والكوكب والازدهار”.

ودعا فرانكو الجميع إلى “العمل” ضد “التهديد الكبير” الماثل في تغير المناخ “من خلال تعديل عاداتنا”، معربا عن “الثقة من أن هذه المناقشة ستمهد الطريق لحوار هيكلي”.