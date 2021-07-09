بوريل: الاتحاد الأوروبي لا زال ملتزماً بمساعدة دولة جنوب السودان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن استعداد مؤسسات التكتل الموحد الاستمرار في مساعدة دولة جنوب السودان.

جاء هذا الموقف في بيان صدر عن المسؤول الأوروبي اليوم بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس دولة جنوب السودان.

وهنأ بوريل شعب وحكومة جنوب السودان بذكرى الاستقلال، مؤكداً على أهمية العمل على تحقيق تطلعات الشعب في السلام و الازدهار وبناء دولة مستقرة وديمقراطية.

وطالب المسؤول الأوروبي في بيانه حكومة جنوب السودان ببذل مزيد من الجهد والعمل من أجل تنفيذ وعودها بتحقيق السلام والتنمية والعدالة الاجتماعية.

كما شدد على ضرورة إنشاء مؤسسات ديمقراطية فاعلة، قوات مسلحة موحدة، إدارة مستدامة للموارد الطبيعية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.

وجاء في بيان بوريل: “يعرب الاتحاد عن استعداده لتعميق الشراكة مع دولة جنوب السودان للتغلب على انتشار العنف وانعدام الأمن الغذائي وتفشي الأوبئة”

يذكر أن عام 2011 شهد ولادة دولة جنوب السودان، بعد انفصالها عن السودان، وتعد أصغر دولة في افريقيا كما أنها من أحدث وأفقر دول العالم، على الرغم من الثراء بالموارد الطبيعية، بسبب الحرب الأهلية والصراع على السلطة منذ نهاية عام 2013.