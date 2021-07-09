منظمة إنسانية: خفر السواحل التونسي يوقف 49 مهاجراً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – قالت منظمة إنسانية، إن خفر السواحل التونسي أوقف 49 مهاجراً في منطقة وسط البحر المتوسط.

وكتب مشروع (Alarm Phone) الانساني التابع لمنظمة (Watch The Med) غير الحكومية، وفي تغريدة على مدونة (تويتر) الجمعة، أن “رجال خفر السواحل التونسي وصلوا إلى منصة ديدون النفطية وألقوا القبض على 49 شخصاً”.

وأضاف المشروع الإنساني الذي كان قد أطلق أمس نداء استغاثة لمجموعة المهاجرين هذه التي تقطعت بها السبل على المنصة النفطية الكائنة في المياه الدولية: “لقد خاطروا بحياتهم للوصول إلى أوروبا لكنهم سيعادون الآن إلى ميناء غير آمن”.

وخلص (Alarm Phone) الى القول إن “تونس ليست بلداً آمناً”، وكذلك “ليبيا ليست دولة آمنة”، بالنسبة للمهاجرين.

يذكر أن المشروع الانساني المذكور، تم تأسيسه في تشرين الأول/أكتوبر 2014 من قبل شبكة ناشطين وممثلين عن المجتمع المدني في أوروبا وشمال أفريقيا، وهو لا يعنى بنشاط الإنقاذ، بل يوفر رقم هاتف مجاني لإيصال نداءات استغاثة قوارب الهجرة للسلطات.