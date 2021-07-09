وزيرا خارجية مصر وإسرائيل في ضيافة بوريل الأسبوع المقبل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن اجتماعاً سيُعقد يوم الثلاثاء القادم بين المسؤول الأوروبي ووزير الخارجية المصري سامح شكري، أثناء زيارة الأخير لبروكسل.

وأشار بيتر ستانو في تصريحات له اليوم، إلى أن لقاء بوريل – شكري سيتطرق إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين الاتحاد ومصر، وكذلك إلى قضايا سياسية إقليمية ذات اهتمام مشترك.

هذا ومن المتوقع أن يتطرق الحديث بين بوريل وشكري إلى النزاع القائم حالياً بين مصر، السودان وأثيوبيا بخصوص حقوق تقاسم مياه النيل وإصرار أثيوبيا على إتمام الملء الثاني لسد النهضة، وهو الأمر الذي يثير قلق الأوروبيين.

وكان الأوروبيون أصدروا بياناً أمس عبروا فيه عن قلقهم حيال تطورات أزمة سد النهضة، دعمهم لوساطة الاتحاد الأفريقي واستعدادهم للمساهمة في أي جهد دولي يساهم في حل النزاع.

من جهة أخرى، أكد المتحدث أن وزير الخارجية الإسرائيلي يائيير لبيد سيكون في بروكسل اعتباراً من يوم الاثنين القادم، للقاء بوريل والعديد من وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذين سيجتمعون اليوم نفسه في العاصمة البلجيكية.

إلى ذلك، كانت مصادر إسرائيلية ذكرت أن لبيد سيلتقي شكري على هامش تواجد الرجلين في العاصمة البلجيكية.