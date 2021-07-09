كونتي: أعمل على تهيئة ظروف مشروع سياسي قوي لحركة خمس نجوم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما –أعلن رئيس الوزراء الايطالي السابق، جوزيبي كونتي أنه يعمل على “تهيئة الظروف لإطلاق مشروع سياسي قوي” لحركة خمس نجوم بوسعه “ترجمة احتياجات المواطنين ومواجهة عدم المساواة التي تمزق هذا البلد”.

وقال كونتي، الذي رفض إزدواجية القيادة بينه، كرئيس سياسي مستقبلي لخمس نجوم، وبين مؤسسها بيبي غريللو، “إذا أصبحت مع الحركة، سيكون المشروع واضحًا وستكون له هوية قوية”.

وأضاف، مخاطبا الجمعة ندوة لرواد الاعمال الشباب لاتحاد الصناعيين الايطاليين، “لن يجروء احد بعد ذلك بالقول إن الحركة قوة للرفض المؤدلج والاحكام المسبقة”، في إشارة إلى وصف خمس نجوم عند نشأتها بأنها شعبوية رافضة للمؤسسات والمشروع الاوروبي والمفهوم التقليدي للاحزاب.

وقال كونتي، الذي لم ينتسب قط بصفة رسمية لحركة خمس نجوم، إن مشروعه لإعادة تأسيسها سيجعلها “قوة ابتكارية أكثر مما كانت عليه في الماضي للمضي قدما في التحول الرقمي والبيئي والابتكار”.